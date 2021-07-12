В ЮАР продолжаются беспорядки после приговора экс-президенту Зуме

В некоторых провинциях ЮАР продолжаются беспорядки после того, как бывшего президента страны Джейкоба Зуму приговорили к тюремному заключению на 15 месяцев за неуважение к суду и поместили в тюрьму, сообщает в понедельник BBC.

В частности, беспорядки продолжаются уже неделю в провинциях Гаутенг и Квазулу-Натал.

Так, в воскресенье протестующие, вооруженные палками, ветками и клюшками для гольфа, прошлись по центральному бизнес-району Йоханнесбурга. Вечером ранее около 300 человек забаррикадировали главную автомагистраль города. На фото с места события были видны горящие дома и машины. Представитель полиции провинции Квазулу-Натал заявил, что беспорядки также могут организовывать "преступники или оппортунисты, пытающиеся обогатиться в этот период".

Также около 800 человек учувствовали в демонстрациях в городе Александрия на юге страны, которые переросли в беспорядки. Один сотрудник полиции скончался и двое - получили ранения в ходе столкновений.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе обращения к народу заявил, что насилию оправдания нет.

"Наша Конституция гарантирует каждому право выражать свое мнение и участвовать в мирных протестах. Хотя есть те, кто может быть обижен и рассержен в данный момент, нет никакого оправдания насильственным, деструктивным и разрушительным действиям", - заявил он.

Рамафоса отметил, что "те, кто был вовлечен в акты насилия, будут арестованы и привлечены к ответственности", а также - за нарушение ограничений, действующих из-за COVID-19.

"Люди, нарушившие коронавирусные ограничения, получат предусмотренный штраф", - добавил президент.

Первая волна протестов прошла по стране в среду, после того, как Зума добровольно сдался властям и был помещен в тюрьму.

В конце июня конституционный суд ЮАР приговорил Зуму к 15 месяцам тюрьмы за неисполнение данного ему ранее в этом году указания выступить с показаниями в рамках расследования о коррупции во время его пребывания у власти в период с 2009 по 2018 гг.

Для отбывания срока Зума помещен в одну из тюрем его родной провинции Квазулу-Натал.