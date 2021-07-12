Появление новых военных объектов США в Центральной Азии не будет способствовать укреплению безопасности в регионе - Лавров

Создание новых американских военных объектов в Центральной Азии не способствовало бы укреплению безопасности региона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я не думаю, что интересам безопасности в этом регионе отвечало бы появление новых американских военных объектов в Центральной Азии", - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что ряд стран региона, в том числе Казахстан, Таджикистан и Киргизия являются членами ОДКБ, все вопросы о присутствии иностранных военных на территории любого члена организации подлежат согласованию в ее рамках.

"Показательно, что никто из этих стран никаких обращений о необходимости провести соответствующие консультации в ОДКБ не подавал", - добавил министр.

Лавров подчеркнул, что, как заявляют в Вашингтоне, военные ресурсы в Центральной Азии необходимы для того, чтобы при необходимости наносить удары по Афганистану. "Не думаю, что в чьих бы то ни было интересах превращать себя в заложника такой политики, таких намерений Соединенных Штатов, вызывая на себя ответные удары", - сказал глава МИД России.

"Главное, конечно, вопрос к американцам. Если они, имея там 100-тысячный на каком-то этапе контингент НАТО, в течение 20 лет не смогли сделать ничего, находясь внутри страны, каких результатов они собираются достичь значительно меньшим присутствием за пределами Афганистана? Думаю, что здесь ответ достаточно понятен: скорее всего, есть желание обеспечить свое военное присутствие в регионе, и тем самым оказывать влияние на обстановку здесь", - добавил Лавров.