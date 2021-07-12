США перебросили в Болгарию эскадрилью истребителей F-16

На авиабазу "Граф-Игнатьево" в Болгарии прибыли восемь американских многоцелевых истребителей F-16 Fighting Falcon, сообщило в понедельник Командование ВВС США в Европе.
Истребители, постоянно базирующиеся на авиабазе Авиано в Италии, примут участи в болгаро-американских учения Thracian Star 21, говорится в сообщении.
Во время учений ВВС США и Болгарии будут тренироваться "в быстром развертывании в удаленных районах и направлении эффективных сил для обеспечения стабильности в регионе", отметили американские военные.
В командовании ВВС США подчеркнули, что "участие в многонациональных учениях, таких как Thracian Star 21, укрепляет профессиональные отношения и улучшает общую координацию с вооруженными силами союзников и партнеров во время кризиса".
В настоящее время в порту Варна также находится американский ракетный эсминец Ross. Он принимает участие в руководимых Болгарией военно-морских учения Breeze 2021, которые продлятся до 19 июля.
В учениях задействовано 30 кораблей, три самолета, восемь вертолетов и более двух тысяч военнослужащих из 12 стран-членов НАТО и двух партнеров альянса.
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