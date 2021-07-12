Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0176 RUR   0.0228 GBR   2.3607 TRY   0.1962

Цена на нефть

09.07 $/bbl   WTI 74.56 1.62 Brent 75.55 1.43

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.07.2021 16:15

США перебросили в Болгарию эскадрилью истребителей F-16

На авиабазу "Граф-Игнатьево" в Болгарии прибыли восемь американских многоцелевых истребителей F-16 Fighting Falcon, сообщило в понедельник Командование ВВС США в Европе.

Истребители, постоянно базирующиеся на авиабазе Авиано в Италии, примут участи в болгаро-американских учения Thracian Star 21, говорится в сообщении.

Во время учений ВВС США и Болгарии будут тренироваться "в быстром развертывании в удаленных районах и направлении эффективных сил для обеспечения стабильности в регионе", отметили американские военные.

В командовании ВВС США подчеркнули, что "участие в многонациональных учениях, таких как Thracian Star 21, укрепляет профессиональные отношения и улучшает общую координацию с вооруженными силами союзников и партнеров во время кризиса".

В настоящее время в порту Варна также находится американский ракетный эсминец Ross. Он принимает участие в руководимых Болгарией военно-морских учения Breeze 2021, которые продлятся до 19 июля.

В учениях задействовано 30 кораблей, три самолета, восемь вертолетов и более двух тысяч военнослужащих из 12 стран-членов НАТО и двух партнеров альянса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ВВС, ИСТРЕБИТЕЛИ, БОЛГАРИЯ


Похожие новости


Пентагон опубликовал первое изображение перспективного стратегического бомбардировщика B-21 США построили первые стратегические бомбардировщики B-21 Raider Один человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде США испытали сверхмощную противобункерную авиабомбу Трампа не устраивает работа министра ВВС по созданию военно-космических сил, планирует его заменить - СМИ США готовы выделить Грузии средства на модернизацию ВВС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]