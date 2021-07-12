Фан-зоны Евро-2020 в Петербурге посетили четверть миллиона человек

Конюшенная площадь стала самым популярным местом просмотра футбольных матчей чемпионата Европы в Петербурге, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский журналистам в понедельник.
"Всего фан-зоны посетили 254 тысячи человек. Из них 216 тысяч - Конюшенная площадь, 16 тысяч - "Юбилейный", и зона публичного просмотра (на Дворцовой площади) - 20 тысяч человек. Вот такие вот цифры. Они радуют, они логичные", - сказал Пиотровский.
При этом сам стадион за семь матчей, которые принял Петербург, посетили 133 тысячи человек, из них 29 тысяч - иностранных болельщиков.
Поначалу власти обозначили лимит заполняемости фан-зон на Конюшенной и Дворцовой площадях в 5 тысяч человек, но в связи с ростом заболеваемости коронавирусом сократили до 3 тысяч человек.
Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее сообщал, что Евро-2020 не виноват в росте заболеваемости COVID-19 в городе.
Чемпионат Европы по футболу проходил с 11 июня по 11 июля в разных города континента. Петербург принял семь матчей: шесть групповых встреч и один четвертьфинал.
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