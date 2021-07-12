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Спорт 12.07.2021 16:46

Фан-зоны Евро-2020 в Петербурге посетили четверть миллиона человек

Конюшенная площадь стала самым популярным местом просмотра футбольных матчей чемпионата Европы в Петербурге, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский журналистам в понедельник.

"Всего фан-зоны посетили 254 тысячи человек. Из них 216 тысяч - Конюшенная площадь, 16 тысяч - "Юбилейный", и зона публичного просмотра (на Дворцовой площади) - 20 тысяч человек. Вот такие вот цифры. Они радуют, они логичные", - сказал Пиотровский.

При этом сам стадион за семь матчей, которые принял Петербург, посетили 133 тысячи человек, из них 29 тысяч - иностранных болельщиков.

Поначалу власти обозначили лимит заполняемости фан-зон на Конюшенной и Дворцовой площадях в 5 тысяч человек, но в связи с ростом заболеваемости коронавирусом сократили до 3 тысяч человек.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее сообщал, что Евро-2020 не виноват в росте заболеваемости COVID-19 в городе.

Чемпионат Европы по футболу проходил с 11 июня по 11 июля в разных города континента. Петербург принял семь матчей: шесть групповых встреч и один четвертьфинал.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]