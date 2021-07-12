Азербайджан увеличил в январе-мае экспорт золота на 37%

Азербайджан в январе-мае 2021 года экспортировал на мировые рынки 2 тыс. 420,26 кг золота, что на 36,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
Стоимость экспортированного золота составила $87 млн 422,81 тыс. (рост на 35,1%).
Серебра в январе-мае 2021 года из Азербайджана экспортировано 1 тыс. 383,33 кг (рост на 48,2%) на $1 млн 61,04 тыс. (рост в 2 раза).
Весь объем экспорта золота и большей части серебра (1 тыс. 213,33 кг на $1 млн 3,24 тыс.) пришлись на Швейцарию. Небольшой объем серебра (170 кг на $57,8 тыс.) был отправлен в Турцию.
В 2020 году Азербайджан экспортировал на мировые рынки 4 тыс. 435,97 кг золота на $205 млн 577,52 тыс.
Добыча золота в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. В частности, 21 августа 1997 года Азербайджан подписал контракт, предусматривающий разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%. Согласно контракту, в целом с этих месторождений планируется добыть 400 тонн золота.
Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году. С месторождения Гоша добыча золота началась в третьем квартале 2013 года.
Кроме этого, добычей золота занимается ЗАО "AzerGold", созданное указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Н.Аббасова
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