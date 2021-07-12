Госагентство занятости привлекло финансового консультанта

ПЮЛ «Государственное агентство занятости» привлекло ООО «UHY Audit» в качестве финансового консультанта.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные сайта www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 39,53 тыс. манатов.

Х.Насирзаде