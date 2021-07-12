Нефть дешевеет на опасениях вокруг COVID-19 и сделки ОПЕК+

Цены на нефть снижаются на торгах в понедельник на фоне беспокойства по поводу распространения пандемии коронавируса, а также неопределенности относительно добычи в рамках сделки ОПЕК+.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 в понедельник составляет $74,63 за баррель, что на $0,92 (1,22%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,57 за баррель, что на $0,99 (1,33%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Как Brent, так и WTI на прошлой неделе подешевели на 0,8%.

В настоящее время внимание трейдеров переключилось на пандемию COVID-19, а глобальное беспокойство по поводу распространения новых штаммов коронавируса оказывает давление на цены, несмотря на сокращение предложения на мировом рынке, говорят аналитики Rystad Energy.

"В ряде стран по всему миру наблюдается рост числа случаев заражения, и, если ограничения потребуется расширить или ввести заново, они могут оказать влияние на экономический рост, а следовательно и на потребление нефти", - отмечают они.

Кроме того, по словам экспертов, существуют опасения, что текущие разногласия между странами ОПЕК+ относительно объема добычи с августа могут привести к сопротивлению некоторых членов альянса и неограниченной добыче, которая наводнит рынок сырьём в объеме большем, чем он может поглотить.

"Перспектива неограниченной нефтедобычи со стороны ОПЕК+ в сочетании с возможной новой волной пандемии представляют собой медвежий сценарий", - пишут аналитики Rystad Energy.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе на 2 единицы - до 378 штук.

В центре внимания рынка - ежемесячные обзоры по нефтяному рынку Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК, которые будут опубликованы соответственно во вторник и четверг.