ИВ Гарадагского района направит свыше 845 тыс. манатов на капремонт дорог

ПО ЖКХ при исполнительной власти Гарадагского района привлекло ООО «EMV Group» для капремонта дорог.
Согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 845,71 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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