Наблюдатели БДИЧП ОБСЕ оценили выборы в парламент Молдавии как свободные и демократические

Миссия наблюдателей ОБСЕ/БДИЧП считает, что прошедшие выборы в парламент Молдавии были хорошо организованными, свободными и демократическими.
"Выборы прошли в соответствии с законодательством, на хорошем организационном уровне. Несмотря на некоторые решения Центризбиркома, которые были приняты с опозданием или вызвали споры, в целом были созданы условия для свободного волеизъявления граждан. У конкурентов были равные возможности и условия для ведения предвыборной агитации, а избиратели смогли сделать осознанный выбор. Мы считаем, что выборы были свободными и демократическими", - заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам выборов глава делегации наблюдателей Дмитрий Бушати.
Глава делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы Стефан Шенаш (Stefan Shennach) также заявил, что граждане Молдавии могли сделать свободный выбор.
"Мы поздравляем народ Молдавии с избранием нового парламента. Теперь парламент должен выполнить данные политиками обещания. Это касается, прежде всего, борьбы с коррупцией, реформой юстиции, обеспечением независимости правосудия", - подчеркнул Шенаш.
Убедительную победу на выборах в парламент Молдавии одержала партия "Действие и солидарность" (PAS), которая поддерживает проевропейского президента Молдавии Майю Санду. Согласно обнародованным в понедельник результатам, PAS получает 52,8% голосов избирателей. Далее следует Блок коммунистов и социалистов - более 27,17% и партия "Шор" - 5,74 % голосов избирателей. Остальные партии не преодолевает порог в 5% голосов для прохождения в парламент.
Всего в выборах участвовало 20 партий, два избирательных блока и один независимый кандидат.
В выборах приняло участие 1 млн 467 тыс. 205 человек, что составляет 48,41%. На 150 избирательных участках за рубежом проголосовало более 212 тыс. избирателей, на 41 участке для жителей Приднестровье - чуть более 18 тыс. человек.
За процессом голосования следили более 2 тыс. 400 наблюдателей, в том числе более 600 международных наблюдателей.
Президенты Азербайджана и Таджикистана обсудили ситуацию в Афганистане
Для более эффективных кадровых реформ в азербайджанской армии будут применены новые технологии – Замминистра обороны
Армянские ВС вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
BMO начал анализ акций Exxon Mobil и Chevron
Президент Алиев утвердил закон об использовании ВИЭ в Азербайджане
Минюст Азербайджана закупает средства контроля над осужденными на 5,7 млн манатов
Фан-зоны Евро-2020 в Петербурге посетили четверть миллиона человек
Выигравшие чемпионат Европы футболисты сборной Италии продемонстрируют завоеванный кубок римлянам, встретятся с президентом и премьером
Джонсон призвал болельщиков поддерживать сборную Англии, а не оскорблять ее
ИВ Гарадагского района направит свыше 845 тыс. манатов на капремонт дорог
Азерсу отбирает подрядчика для проведения реконструкции системы водоснабжения города Балакян
ИВ Гейгеля выделит более 850 тыс. манатов на капремонт городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР На разработку, внедрение и поддержку системы дистанционного банковского обслуживания для физических лиц
Последняя неделя кампании по наличным кредитам без комиссии под 14,3%
Абоненты Nar могут продлить срок действия услуги «Asan İmza» при помощи SMS
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?