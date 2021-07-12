Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0176 RUR   0.0228 GBR   2.3607 TRY   0.1962

Цена на нефть

09.07 $/bbl   WTI 74.56 1.62 Brent 75.55 1.43

Погода в Баку

  ночь день

Регион 12.07.2021 16:59

Наблюдатели БДИЧП ОБСЕ оценили выборы в парламент Молдавии как свободные и демократические

Миссия наблюдателей ОБСЕ/БДИЧП считает, что прошедшие выборы в парламент Молдавии были хорошо организованными, свободными и демократическими.

"Выборы прошли в соответствии с законодательством, на хорошем организационном уровне. Несмотря на некоторые решения Центризбиркома, которые были приняты с опозданием или вызвали споры, в целом были созданы условия для свободного волеизъявления граждан. У конкурентов были равные возможности и условия для ведения предвыборной агитации, а избиратели смогли сделать осознанный выбор. Мы считаем, что выборы были свободными и демократическими", - заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам выборов глава делегации наблюдателей Дмитрий Бушати.

Глава делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы Стефан Шенаш (Stefan Shennach) также заявил, что граждане Молдавии могли сделать свободный выбор.

"Мы поздравляем народ Молдавии с избранием нового парламента. Теперь парламент должен выполнить данные политиками обещания. Это касается, прежде всего, борьбы с коррупцией, реформой юстиции, обеспечением независимости правосудия", - подчеркнул Шенаш.

Убедительную победу на выборах в парламент Молдавии одержала партия "Действие и солидарность" (PAS), которая поддерживает проевропейского президента Молдавии Майю Санду. Согласно обнародованным в понедельник результатам, PAS получает 52,8% голосов избирателей. Далее следует Блок коммунистов и социалистов - более 27,17% и партия "Шор" - 5,74 % голосов избирателей. Остальные партии не преодолевает порог в 5% голосов для прохождения в парламент.

Всего в выборах участвовало 20 партий, два избирательных блока и один независимый кандидат.

В выборах приняло участие 1 млн 467 тыс. 205 человек, что составляет 48,41%. На 150 избирательных участках за рубежом проголосовало более 212 тыс. избирателей, на 41 участке для жителей Приднестровье - чуть более 18 тыс. человек.

За процессом голосования следили более 2 тыс. 400 наблюдателей, в том числе более 600 международных наблюдателей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, ВЫБОРЫ, ОБСЕ, ОЦЕНКА


Похожие новости


Партия президента Молдовы Санду получит 63 из 101 мандата в парламенте В досрочных выборах в парламент Молдовы приняло участие более 48% - ЦИК Санду не собирается отказываться от идеи проведения в Молдове досрочных парламентских выборов Санду победила на президентских выборах с 57,72% голосов - окончательные данные ЦИК Молдавии Додон поздравил Санду с победой, но оспорит итоги президентских выборов в Молдавии Санду увеличила отрыв от Додона во втором туре президентских выборов в Молдове

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]