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Регион 12.07.2021 17:10

Парламент Ирана намерен запретить чиновникам вести переговоры с США без санкции законодателей

Парламент Ирана разрабатывает закон, который запретит без санкции законодателей любые переговоры иранских официальных лиц с американскими представителями, сообщили в понедельник иранские СМИ.

Иранским чиновникам, которые нарушат положения этого закона, грозят увольнение и уголовное преследование.

Иранские СМИ отмечают, что данный документ готовится с расчетом на новую администрацию избранного президента Ибрахима Раиси, который вступит в должность 3 августа.

В Вене с апреля ведутся переговоры Ирана и "пятерки" международных посредников (РФ, КНР, Великобритания, Германия и Франция) с целью синхронизировать возобновление выполнения Тегераном в полном объеме положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и отмену антииранских санкций, введенных США в мае 2018 года.

Иран, однако, отказывается от прямых контактов с американскими представителями до тех пор, пока США не возобновят свое участие в иранской ядерной сделке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ПАРЛАМЕНТ, США, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]