Парламент Ирана намерен запретить чиновникам вести переговоры с США без санкции законодателей

Парламент Ирана разрабатывает закон, который запретит без санкции законодателей любые переговоры иранских официальных лиц с американскими представителями, сообщили в понедельник иранские СМИ.
Иранским чиновникам, которые нарушат положения этого закона, грозят увольнение и уголовное преследование.
Иранские СМИ отмечают, что данный документ готовится с расчетом на новую администрацию избранного президента Ибрахима Раиси, который вступит в должность 3 августа.
В Вене с апреля ведутся переговоры Ирана и "пятерки" международных посредников (РФ, КНР, Великобритания, Германия и Франция) с целью синхронизировать возобновление выполнения Тегераном в полном объеме положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и отмену антииранских санкций, введенных США в мае 2018 года.
Иран, однако, отказывается от прямых контактов с американскими представителями до тех пор, пока США не возобновят свое участие в иранской ядерной сделке.
Президенты Азербайджана и Таджикистана обсудили ситуацию в Афганистане
Для более эффективных кадровых реформ в азербайджанской армии будут применены новые технологии – Замминистра обороны
Армянские ВС вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
BMO начал анализ акций Exxon Mobil и Chevron
Президент Алиев утвердил закон об использовании ВИЭ в Азербайджане
Минюст Азербайджана закупает средства контроля над осужденными на 5,7 млн манатов
Фан-зоны Евро-2020 в Петербурге посетили четверть миллиона человек
Выигравшие чемпионат Европы футболисты сборной Италии продемонстрируют завоеванный кубок римлянам, встретятся с президентом и премьером
Джонсон призвал болельщиков поддерживать сборную Англии, а не оскорблять ее
ИВ Гарадагского района направит свыше 845 тыс. манатов на капремонт дорог
Азерсу отбирает подрядчика для проведения реконструкции системы водоснабжения города Балакян
ИВ Гейгеля выделит более 850 тыс. манатов на капремонт городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР На разработку, внедрение и поддержку системы дистанционного банковского обслуживания для физических лиц
Последняя неделя кампании по наличным кредитам без комиссии под 14,3%
Абоненты Nar могут продлить срок действия услуги «Asan İmza» при помощи SMS
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?