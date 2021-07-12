Парламент Ирана намерен запретить чиновникам вести переговоры с США без санкции законодателей

Парламент Ирана разрабатывает закон, который запретит без санкции законодателей любые переговоры иранских официальных лиц с американскими представителями, сообщили в понедельник иранские СМИ.

Иранским чиновникам, которые нарушат положения этого закона, грозят увольнение и уголовное преследование.

Иранские СМИ отмечают, что данный документ готовится с расчетом на новую администрацию избранного президента Ибрахима Раиси, который вступит в должность 3 августа.

В Вене с апреля ведутся переговоры Ирана и "пятерки" международных посредников (РФ, КНР, Великобритания, Германия и Франция) с целью синхронизировать возобновление выполнения Тегераном в полном объеме положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и отмену антииранских санкций, введенных США в мае 2018 года.

Иран, однако, отказывается от прямых контактов с американскими представителями до тех пор, пока США не возобновят свое участие в иранской ядерной сделке.