Минюст Азербайджана закупает средства контроля над осужденными на 5,7 млн манатов

Минюст Азербайджана закупит у ЗАО «Evrodizayn» средства электронного контроля и соответствующего оборудования для осужденных лиц.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные сайта www.etender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 5 млн 693,5 тыс. манатов.

Э.Шафиев