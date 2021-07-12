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Регион 12.07.2021 21:30

Проевропейская партия PAS по итогам выборов получит 63 из 101 мандата в парламенте Молдовы

Победившая на выборах в парламент Молдовы партия "Действие и солидарность" (PAS) получит 63 из 101 мандата, но не конституционное большинство, свидетельствуют официальные данные после подсчета 100% бюллетеней для голосования, а также предварительные расчеты распределения мандатов в парламенте.

Согласно предварительным результатам выборов (они считаются окончательными только после полного подведения итогов и представления ЦИК для утверждения в Конституционный суд - "ИФ"), PAS получает 52,8% голосов избирателей. Далее следует Блок коммунистов и социалистов - более 27,17% и партия "Шор" - 5,74 % голосов избирателей. Остальные партии не преодолевает порог в 5% голосов для прохождения в парламент.

Всего в выборах участвовало 20 партий, два избирательных блока и один независимый кандидат.

В общей сложности, три партии, которые проходят в парламент, получили 85,71% голосов избирателей. Согласно законодательству, оставшиеся 14,29%, отданных за остальных конкурентов, делятся пропорционально по специальной формуле, между формированиями, которые прошли в парламент. С 2009 по 2020 год эти мандата распределялись поровну между парламентскими партиями. Однако, в августе 2019 года партия PAS вместе с Партией социалистов проголосовали за изменение этого положения и возврат к пропорциональному распределению. Таким образом, PAS получит больше всего "дополнительных" мандатов за счет перераспределения голосов.

Согласно подсчетам, PAS получит в новом парламенте 63 из 101 мандата, Блок коммунистов и социалистов - 32 мандата, партия "Шор" - 6 мандатов.

Для конституционного большинства PAS не хватает четырех мандатов.

Это означает, что PAS будет управлять самостоятельно, может избрать руководящие органы парламента, сформировать правительство, осуществлять любые назначения в агентствах, департаментах и других структурах, подчиненных парламенту и правительству. Также, партия может принимать ординарные и органические законы, за исключением внесения поправок в Конституцию.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ВЫБОРЫ, ПАРЛАМЕНТ, МАНДАТЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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