Президент Афганистана провел переговоры с новым командующим силами США и НАТО в Афганистане

Президент Афганистана Ашраф Гани принял нового командующего силами США и НАТО в Афганистане, бывшего главу Центрального командования США генерала Кеннета Маккензи, сообщила пресс-служба президента.
"На встрече обсуждалась поддержка США афганских сил безопасности, включая военно-воздушные силы, в новой главе отношений между двумя государствами", - говорится в сообщении в твиттере пресс-службы президента.
Маккензи официально вступил в должность в понедельник, сменив на этом посту генерала Скотта Миллера, который руководил войсками США и НАТО в Афганистане с августа 2018 года. Смена командования иностранными силами происходит в момент их вывода из Афганистана. Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США завершат вывод войск из Афганистана 31 августа.
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