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Дальнее зарубежье 12.07.2021 19:10

Президент Афганистана провел переговоры с новым командующим силами США и НАТО в Афганистане

Президент Афганистана Ашраф Гани принял нового командующего силами США и НАТО в Афганистане, бывшего главу Центрального командования США генерала Кеннета Маккензи, сообщила пресс-служба президента.

"На встрече обсуждалась поддержка США афганских сил безопасности, включая военно-воздушные силы, в новой главе отношений между двумя государствами", - говорится в сообщении в твиттере пресс-службы президента.

Маккензи официально вступил в должность в понедельник, сменив на этом посту генерала Скотта Миллера, который руководил войсками США и НАТО в Афганистане с августа 2018 года. Смена командования иностранными силами происходит в момент их вывода из Афганистана. Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США завершат вывод войск из Афганистана 31 августа.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, США, ВОЕНАЧАЛЬНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]