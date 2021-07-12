Возможность увеличения добычи нефти ОПЕК+ с августа сокращается

Возможность увеличения предложения на рынке нефти в августе со стороны ОПЕК+ сокращается, по мере того, как нет признаков того, что Саудовская Аравия и ОАЭ устранили разногласия, не позволяющие странам ОПЕК+ принять решение об увеличении нефтедобычи со следующего месяца, пишет агентство Bloomberg.

Прошла уже неделя после того, как министерская встреча ОПЕК+, где обсуждалась возможность увеличения нефтедобычи с августа, закончилась безрезультатно из-за позиции ОАЭ, выставивших условие для принятия такого решения (увеличение базы снижения добычи для страны - ИФ), а новая встреча так и не созвана.

Как сообщают источники Bloomberg, несмотря на стремление других членов картеля к компромиссу, мало признаков того, что Саудовская Аравия и ОАЭ добились прогресса в разрешении спора о том, как измерять сокращение добычи ОАЭ.

Между тем, заявляют источники агентства, обе страны приступили к фиксации объемов поставок для своих клиентов в следующем месяце, оставляя мало возможностей для изменений в случае внезапного прорыва (в переговорах - ИФ).

Поскольку объемы продаж на август зафиксированы, а большинство стран Персидского залива готовится к исламскому празднику (Курбан Байрам продлится всю следующую неделю - ИФ), когда правительственные учреждения и предприятия будут закрыты бОльшую часть или всю следующую неделю, быстрое наращивание добычи может оказаться невозможным, даже если России, США или какой-то другой стороне удастся помочь сторонам договориться.

Сроки проведения праздника означают, что следующая встреча вряд ли состоится раньше конца июля или возможно, начала августа, отмечает Bloomberg. Сохраняющаяся тупиковая ситуация оставляет нефтяной рынок в подвешенном состоянии - непонятно, получит ли он и когда получит, дополнительные баррели нефти от ОПЕК+.

Хотя на прошлой неделе цены на нефть в Лондоне упали примерно на 3% до уровня ниже $75 за баррель, на рынке сохраняются признаки превышения спроса над предложением.

Агентство напоминает, что и США, и Россия ищут возможности вернуть ОПЕК+ за стол переговоров, однако, по словам делегатов в ОПЕК+, Саудовская Аравия и ОАЭ остаются на своих противоположных позициях. По словам делегатов, нет никаких признаков срочности созыва встречи министров ОПЕК+, а это означает, что даже если встреча будет вновь созвана, то обсуждение уже будет вестись о сентябрьских поставках.

Пока Саудовская Аравия и ОАЭ сигнализируют, что они не будут увеличивать поставки нефти в следующем месяце - их государственные компании Saudi Aramco и ADNOC - уже объявили объемы поставок в августе.