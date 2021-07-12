Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0176 RUR   0.0228 GBR   2.3607 TRY   0.1962

Цена на нефть

09.07 $/bbl   WTI 74.56 1.62 Brent 75.55 1.43

Погода в Баку

  ночь день

Социум 12.07.2021 20:10

С началом пандемии COVID-19 увеличилось количество голодающих в мире - ООН

В 2020 году проблема голода в мире достигла более крупных масштабов преимущественно из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила в понедельник Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

"В 2020 году произошло резкое обострение проблемы голода в мире... Основной причиной этого, вероятно, является пандемия COVID-19", - говорится в сообщении, распространенном на сайте организации.

Согласно докладу, над которым также работали Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), ЮНИСЕФ, Всемирная продовольственная программа (ВПП), а также Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в прошлом году около десятой части населения мира - до 811 млн человек - страдали от недоедания. Для сравнения, в 2019 году данный показатель составлял около 8,4% от общего населения в мире.

"Такие цифры говорят о том, что потребуются огромные усилия для того, чтобы мир выполнил обязательство положить конец голоду к 2030 году", - отмечается в сообщении.

В докладе уточняется, что более половины страдающих от недоедания (418 млн) проживают в Азии, а более трети (282 млн) - в Африке. Еще около 60 млн недоедающих приходится на Латинскую Америку и Карибские острова. Однако наиболее резкий рост масштабов голода наблюдался в Африке, где страдающие от недоедания составляли 21% населения, что вдвое выше, чем в любом другом регионе мира.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, КОРОНАВИРУС, ГОЛОД


Похожие новости


G7 должны финансировать борьбу с COVID-19 в бедных странах - ООН Генсек ООН считает приоритетной задачей в борьбе с COVID-19 всеобщий доступ к вакцинам и лекарствам Гутерриш предложил G20 координировать глобальную вакцинацию против COVID-19 Более 2 млн человек с COVID-19 скончались в мире, необходимо усилить сплоченность в борьбе с вирусом - генсек ООН Мировое сообщество не выдержало испытания пандемией - Гутерриш Генсек ООН предостерегает страны мира от «вакцинного национализма»

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]