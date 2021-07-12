С началом пандемии COVID-19 увеличилось количество голодающих в мире - ООН

В 2020 году проблема голода в мире достигла более крупных масштабов преимущественно из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила в понедельник Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.
"В 2020 году произошло резкое обострение проблемы голода в мире... Основной причиной этого, вероятно, является пандемия COVID-19", - говорится в сообщении, распространенном на сайте организации.
Согласно докладу, над которым также работали Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), ЮНИСЕФ, Всемирная продовольственная программа (ВПП), а также Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в прошлом году около десятой части населения мира - до 811 млн человек - страдали от недоедания. Для сравнения, в 2019 году данный показатель составлял около 8,4% от общего населения в мире.
"Такие цифры говорят о том, что потребуются огромные усилия для того, чтобы мир выполнил обязательство положить конец голоду к 2030 году", - отмечается в сообщении.
В докладе уточняется, что более половины страдающих от недоедания (418 млн) проживают в Азии, а более трети (282 млн) - в Африке. Еще около 60 млн недоедающих приходится на Латинскую Америку и Карибские острова. Однако наиболее резкий рост масштабов голода наблюдался в Африке, где страдающие от недоедания составляли 21% населения, что вдвое выше, чем в любом другом регионе мира.
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