Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0176 RUR   0.0228 GBR   2.3607 TRY   0.1962

Цена на нефть

09.07 $/bbl   WTI 74.56 1.62 Brent 75.55 1.43

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 12.07.2021 23:05

Китай поставит до 550 млн доз вакцин через программу COVAX

Производители вакцин в Китае подписали договор COVAX, по которому поставят до 550 млн доз вакцин от COVID-19, сообщает Bloomberg.

"В рамках соглашений, заключенных в период, когда штамм "дельта" представляет все больший риск для систем здравоохранения, 110 млн доз вакцин будут поставлены участникам COVAX немедленно с возможностью увеличения количества доз в будущем", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте глобального альянса по вакцинам и иммунизации GAVI. Альянс является одним из основных спонсоров программы COVAX.

Компания Sinopharm Group предоставит 60 млн доз вакцин в период с июля по октябрь, с возможностью докупить дополнительные 110 млн доз позже. Sinovac Biotech Ltd. предоставит 50 млн доз вакцин в тот же период времени с возможностью докупить еще 330 млн доз.

На данный момент через программу COVAX отправили всего 102 млн доз вакцин по всему миру. В планах организации распространить 1,8 млрд доз к началу 2022 года.

Программа COVAX или Глобальный доступ к вакцинам COVID-19 была учреждена совместными силами ВОЗ и GAVI в апреле 2020 года. Целью инициативы является обеспечение стран с низким и средним уровнем дохода вакцинами от COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, COVAX, ВАКЦИНЫ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]