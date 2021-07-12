Китай поставит до 550 млн доз вакцин через программу COVAX

Производители вакцин в Китае подписали договор COVAX, по которому поставят до 550 млн доз вакцин от COVID-19, сообщает Bloomberg.
"В рамках соглашений, заключенных в период, когда штамм "дельта" представляет все больший риск для систем здравоохранения, 110 млн доз вакцин будут поставлены участникам COVAX немедленно с возможностью увеличения количества доз в будущем", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте глобального альянса по вакцинам и иммунизации GAVI. Альянс является одним из основных спонсоров программы COVAX.
Компания Sinopharm Group предоставит 60 млн доз вакцин в период с июля по октябрь, с возможностью докупить дополнительные 110 млн доз позже. Sinovac Biotech Ltd. предоставит 50 млн доз вакцин в тот же период времени с возможностью докупить еще 330 млн доз.
На данный момент через программу COVAX отправили всего 102 млн доз вакцин по всему миру. В планах организации распространить 1,8 млрд доз к началу 2022 года.
Программа COVAX или Глобальный доступ к вакцинам COVID-19 была учреждена совместными силами ВОЗ и GAVI в апреле 2020 года. Целью инициативы является обеспечение стран с низким и средним уровнем дохода вакцинами от COVID-19.
Вступил в должность новый командующий силами США и НАТО в Афганистане
Президенты Азербайджана и Таджикистана обсудили ситуацию в Афганистане
Для более эффективных кадровых реформ в азербайджанской армии будут применены новые технологии – Замминистра обороны
Petroneft в 2020г сократила убыток на четверть, незначительно уменьшила добычу
Меркель рассчитывает, что транзит газа через Украину будет обеспечен и после 2024 года
Нормандский формат может стать площадкой для решения вопросов энергетической безопасности Украины - Зеленский
ИВ Гарадагского района направит свыше 845 тыс. манатов на капремонт дорог
Азерсу отбирает подрядчика для проведения реконструкции системы водоснабжения города Балакян
ИВ Гейгеля выделит более 850 тыс. манатов на капремонт городских дорог
Премьер Нидерландов извинился за преждевременное снятие ограничений против COVID-19
Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации одного из командиров талибов
Мировой рынок развлечений и медиа вырастет на 6,5% в 2021г - PwC
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР На разработку, внедрение и поддержку системы дистанционного банковского обслуживания для физических лиц
Последняя неделя кампании по наличным кредитам без комиссии под 14,3%
Абоненты Nar могут продлить срок действия услуги «Asan İmza» при помощи SMS
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?