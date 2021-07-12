Китай поставит до 550 млн доз вакцин через программу COVAX

Производители вакцин в Китае подписали договор COVAX, по которому поставят до 550 млн доз вакцин от COVID-19, сообщает Bloomberg.

"В рамках соглашений, заключенных в период, когда штамм "дельта" представляет все больший риск для систем здравоохранения, 110 млн доз вакцин будут поставлены участникам COVAX немедленно с возможностью увеличения количества доз в будущем", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте глобального альянса по вакцинам и иммунизации GAVI. Альянс является одним из основных спонсоров программы COVAX.

Компания Sinopharm Group предоставит 60 млн доз вакцин в период с июля по октябрь, с возможностью докупить дополнительные 110 млн доз позже. Sinovac Biotech Ltd. предоставит 50 млн доз вакцин в тот же период времени с возможностью докупить еще 330 млн доз.

На данный момент через программу COVAX отправили всего 102 млн доз вакцин по всему миру. В планах организации распространить 1,8 млрд доз к началу 2022 года.

Программа COVAX или Глобальный доступ к вакцинам COVID-19 была учреждена совместными силами ВОЗ и GAVI в апреле 2020 года. Целью инициативы является обеспечение стран с низким и средним уровнем дохода вакцинами от COVID-19.