В Азербайджане зафиксирован суточный спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 69 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 337,323 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 156 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались три человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 4 987 человек.
Число выздоровевших от COVID-19 достигло 330,802 тыс. (+ 40 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 1 тыс. 534 человека.
За сутки медики провели 6 271 тест на коронавирус против 10 144 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 858,551 тыс. тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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