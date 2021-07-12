В Азербайджане зафиксирован суточный спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 69 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 337,323 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 156 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались три человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 4 987 человек.

Число выздоровевших от COVID-19 достигло 330,802 тыс. (+ 40 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 1 тыс. 534 человека.

За сутки медики провели 6 271 тест на коронавирус против 10 144 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 858,551 тыс. тестов на COVID-19.

Н.Аббасова