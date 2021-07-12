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Здравоохранение 12.07.2021 20:28

В Азербайджане зафиксирован суточный спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 69 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 337,323 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 156 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались три человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 4 987 человек.

Число выздоровевших от COVID-19 достигло 330,802 тыс. (+ 40 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 1 тыс. 534 человека.

За сутки медики провели 6 271 тест на коронавирус против 10 144 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 858,551 тыс. тестов на COVID-19.

Н.Аббасова

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Тэги: КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]