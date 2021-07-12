В Тбилиси проходит акция c требованием отставки премьер-министра Грузии

Акция грузинских журналистов и представителей оппозиционных партий c требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили проходит в понедельник вечером перед зданием парламента страны.
Акция началась с полуторачасовым опозданием: организаторы ждали тысяч своих сторонников, но пришли лишь несколько сот.
Звучат требования наказать всех участников избиения 5 июля в Тбилиси 53 журналистов, в том числе телеоператора Лексо Лашкаравы, который в ночь на воскресенье скончался.
Выступившие на акции журналисты заявили, что протест не прекратиться до отставки премьер-министра Гарибашвили, которого они считают организатором "гражданского противостояния".
Ранее в понедельник в парламенте после драки между депутатами от оппозиции и правящей партии "Грузинская мечта" лидеры нескольких оппозиционных партий заявили журналистам, что объявляют бойкот парламентской деятельности до отставки премьер-министра и присоединяются к акции журналистов.
Накануне МВД распространило предварительное заключение экспертов-криминалистов, согласно которому смерть Лашкаравы наступила не в результате полученных травм. В МВД не исключили, что Лашкарава скончался в результате передозировки наркотиков.
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