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Регион 12.07.2021 20:32

В Тбилиси проходит акция c требованием отставки премьер-министра Грузии

Акция грузинских журналистов и представителей оппозиционных партий c требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили проходит в понедельник вечером перед зданием парламента страны.

Акция началась с полуторачасовым опозданием: организаторы ждали тысяч своих сторонников, но пришли лишь несколько сот.

Звучат требования наказать всех участников избиения 5 июля в Тбилиси 53 журналистов, в том числе телеоператора Лексо Лашкаравы, который в ночь на воскресенье скончался.

Выступившие на акции журналисты заявили, что протест не прекратиться до отставки премьер-министра Гарибашвили, которого они считают организатором "гражданского противостояния".

Ранее в понедельник в парламенте после драки между депутатами от оппозиции и правящей партии "Грузинская мечта" лидеры нескольких оппозиционных партий заявили журналистам, что объявляют бойкот парламентской деятельности до отставки премьер-министра и присоединяются к акции журналистов.

Накануне МВД распространило предварительное заключение экспертов-криминалистов, согласно которому смерть Лашкаравы наступила не в результате полученных травм. В МВД не исключили, что Лашкарава скончался в результате передозировки наркотиков.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АКЦИЯ, ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА, ТРЕБОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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