Мировой рынок развлечений и медиа вырастет на 6,5% в 2021г - PwC

Мировой рынок развлечений и медиа (E&M) увеличится на 6,5% в 2021 году и на 6,7% в следующем году, чему способствует высокий спрос на цифровой контент и рекламу, сообщается в ежегодном обзоре отрасли PwC.

Возобновление роста последовало за сложным 2020 годом, когда объем офлайн-развлечений резко сократился, в том числе на 71% снизились кассовые сборы кинотеатров.

Доходы глобальной индустрии E&M в прошлом году сократились на 3,8% - до $2 трлн по сравнению с $2,1 трлн в 2019 году. Это стало самым большим падением за 22 года проведения исследований PwC.

Как ожидается, с 2021 года по 2025 год совокупные среднегодовые темпы роста (CAGR) глобальных доходов E&M составят 5%. В результате в 2025 году общий объем рынка может составить $2,6 трлн.

Традиционное телевидение и видео-контент, доступный для просмотра дома, все еще остается крупнейшим потребительским сегментом E&M ($219 млрд), но в течение следующих пяти лет он продолжит сокращение (в среднем на 1,2%).

Сегмент потокового видео достиг максимума в 2020 году и продолжит повышаться, отмечается в сообщении. По прогнозам, объем потокового вещания по запросу (SVOD) вырастет в среднем на 10,6% к 2025 году и достигнет $81,3 млрд.

Между тем ожидается, что прибыль кинотеатров будет восстанавливаться в 2021 году по мере ослабления ковидных ограничений, но не восстановится до уровня, предшествующего пандемии, по крайней мере до 2024 года.