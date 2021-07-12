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СНГ 12.07.2021 21:02

Боррель на конференции в Ташкенте обсудит процесс афганского мирного урегулирования

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник заявил, что в ходе международной конференции стран Центральной и Южной Азии в Ташкенте обратится к странам за содействием в мирном урегулировании в Афганистане.

"Министры (главы МИД стран ЕС - ИФ) единогласно призвали "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) принять участие во всеобъемлющих мирных переговорах, мы также призываем страны региона и международное сообщество сыграть конструктивную роль в афганском мирном процессе", - заявил Боррель на пресс-конференции в понедельник.

"Я обращусь (с такой просьбой) в ближайшие дни на конференции в Ташкенте, на которой буду присутствовать", - добавил он.

Также Боррель озвучил идею о международной группе по поддержке Афганистана.

"Группа могла бы усиливать экономическую помощь. Однако такая помощь может быть предоставлена только при условии выполнения ряда условий", - заявил он.

Боррель пояснил, что среди таких условий - соблюдение Кабулом прав человека.

Международная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" состоится 15-16 июля.

В форуме ожидается участие глав внешнеполитических ведомств более 20 стран, руководителей авторитетных международных и региональных организаций, общее число участников превышает 600. По видеосвязи к ним обратится Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Как сообщалось, "на полях" конференции запланированы двусторонние встречи главы Узбекистана с президентом Афганистана и премьером Пакистана, министрами иностранных дел Китая, России, Индии, Саудовской Аравии, государств Центральной Азии и других стран, а также с главой европейской дипломатии.

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Тэги: ЕС, УЗБЕКИСТАН, АФГАНИСТАН, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]