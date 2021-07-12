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СНГ 12.07.2021 21:45

ЕС грозит Минску ужесточением санкций в случае продолжения использования мигрантов в качестве меры давления на Брюссель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал неприемлемым использование властями Белоруссии проблем мигрантов в политических целях.

"Мы обращаемся с призывом к белорусским властям следовать принятым обязательствам, и не использовать мигрантов в качестве меры давления, в противном случае мы будем пересматривать санкции и рассмотрим более серьезные экономические ограничения", - сказал он, напомнив о том, что белорусские власти пытались вытеснить мигрантов на территорию Польши.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с самолетом Ryanair заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Белоруссией. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - сказал тогда Лукашенко.

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Тэги: ЕС, БЕЛАРУСЬ, МИГРАНТЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]