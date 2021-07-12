Москва готова к сотрудничеству с новым парламентом и правительством Молдовы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о готовности российской стороны к сотрудничеству с новым парламентом и правительством Молдовы, которое будет сформировано по итогам прошедших выборов.

"В предвыборный период МИД России неоднократно выражал сожаление по поводу фактов внешнего вмешательства в молдавские внутриполитические процессы, которые имели место со стороны США, Европейского союза и его государств-членов", - отмечается в комментарии представителя МИД РФ.

"Российская сторона, тем не менее, с уважением относится к итогам выборов и рассчитывает, что они будут способствовать межнациональному согласию в молдавском обществе. Подтверждаем готовность к развитию многопланового сотрудничества с новым Парламентом и Правительством Республики Молдова", - подчеркивается в комментарии.