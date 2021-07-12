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СНГ 12.07.2021 22:12

Москва готова к сотрудничеству с новым парламентом и правительством Молдовы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о готовности российской стороны к сотрудничеству с новым парламентом и правительством Молдовы, которое будет сформировано по итогам прошедших выборов.

"В предвыборный период МИД России неоднократно выражал сожаление по поводу фактов внешнего вмешательства в молдавские внутриполитические процессы, которые имели место со стороны США, Европейского союза и его государств-членов", - отмечается в комментарии представителя МИД РФ.

"Российская сторона, тем не менее, с уважением относится к итогам выборов и рассчитывает, что они будут способствовать межнациональному согласию в молдавском обществе. Подтверждаем готовность к развитию многопланового сотрудничества с новым Парламентом и Правительством Республики Молдова", - подчеркивается в комментарии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, МОЛДАВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]