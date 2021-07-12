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Дальнее зарубежье 12.07.2021 22:25

Супруга лидера венесуэльской оппозиции сообщила о попытке его задержания

Сотрудники спецподразделения вооруженных сил Венесуэлы в понедельник взяли в осаду дом, в котором проживает лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, сообщает агентство ЭФЭ.

"Сотрудники спецназа находятся в доме, режим (президента Венесуэлы) Николаса Мадуро намерен задержать Хуана Гуайдо", - написала в твиттере его супруга Фабиана Росалес.

По ее словам, вооруженные люди в капюшонах окружили автомобиль, в котором находился Гуайдо, однако в итоге задержан он не был.

Позже, общаясь с представителями прессы, Гуайдо возложил ответственность за инцидент на представителей властей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИЯ, ЛИДЕР, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]