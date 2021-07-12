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Дальнее зарубежье 12.07.2021 22:29

Меркель обещает предоставить Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинга заявила о предоставлении Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19.

"Мы в дружеских отношениях с Украиной и желаем вместе преодолеть вызовы пандемии коронавируса. Я рада, что в борьбе с COVID мы можем пообещать Украине, что 1,5 млн доз вакцины будут переданы Украине. Это очень важный шаг", - заявила Меркель на совместном брифинге с Зеленским для представителей СМИ в Германии.

Меркель не уточнила, какая именно вакцина поступит на Украину.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ВАКЦИНА, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]