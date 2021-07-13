Запасы нефти и нефтепродуктов стран ОЭСР в мае выросли на 18 млн барр., но были ниже среднего уровня 2015-2019гг

Запасы нефти и нефтепродуктов стран ОЭСР в мае выросли на 18,1 млн баррелей, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Так, общие промышленные запасы нефти и нефтепродуктов в мае составили 2,945 млрд баррелей, что на 75,8 млн баррелей ниже среднего показателя за 2016-2020 годов и на 10,8 млн баррелей ниже среднего показателя 2015-2019 годов.

В частности, в мае запасы нефти ОЭСР снизились на 5,3 млн баррелей. Находясь на уровне 1,131 млрд баррелей, они были на 111,8 млн баррелей ниже пика, достигнутого в мае прошлого года. Запасы нефтепродуктов в странах ОЭСР выросли на 26 млн баррелей, до 1,491 млрд баррелей.

Предварительные данные за июнь показывают, что запасы сырья в странах ОЭСР падают во всех регионах. Нефтяные резервы предварительно упали на 30,7 млн баррелей, а запасы нефтепродуктов выросли на 8,9 млн баррелей.

Запасы нефти в США, по оценкам, снизились на 29,6 млн баррелей, что больше обычного падения, поскольку объем переработки сырья увеличился на 760 тыс. б/с в месяц. Запасы нефтепродуктов в стране увеличились на 14,8 млн баррелей, сообщает МЭА.