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ТЭК 13.07.2021 13:18

Запасы нефти и нефтепродуктов стран ОЭСР в мае выросли на 18 млн барр., но были ниже среднего уровня 2015-2019гг

Запасы нефти и нефтепродуктов стран ОЭСР в мае выросли на 18,1 млн баррелей, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Так, общие промышленные запасы нефти и нефтепродуктов в мае составили 2,945 млрд баррелей, что на 75,8 млн баррелей ниже среднего показателя за 2016-2020 годов и на 10,8 млн баррелей ниже среднего показателя 2015-2019 годов.

В частности, в мае запасы нефти ОЭСР снизились на 5,3 млн баррелей. Находясь на уровне 1,131 млрд баррелей, они были на 111,8 млн баррелей ниже пика, достигнутого в мае прошлого года. Запасы нефтепродуктов в странах ОЭСР выросли на 26 млн баррелей, до 1,491 млрд баррелей.

Предварительные данные за июнь показывают, что запасы сырья в странах ОЭСР падают во всех регионах. Нефтяные резервы предварительно упали на 30,7 млн баррелей, а запасы нефтепродуктов выросли на 8,9 млн баррелей.

Запасы нефти в США, по оценкам, снизились на 29,6 млн баррелей, что больше обычного падения, поскольку объем переработки сырья увеличился на 760 тыс. б/с в месяц. Запасы нефтепродуктов в стране увеличились на 14,8 млн баррелей, сообщает МЭА.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, МЭА, НЕФТЬ, ЗАПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]