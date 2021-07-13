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ТЭК 13.07.2021 13:10

ОПЕК+ нарастил добычу нефти в июне на 0,5 млн б/с, но сделка выполнялась на 114% - МЭА

Страны ОПЕК+ увеличили добычу в июне 2021 года на 500 тыс. б/с, но всё ещё перевыполняли сделку, следует из отчёта Международного энергетического агентства (МЭА).

"Хотя ОПЕК+ увеличила добычу в июне до 40,9 млн б/с, страны по-прежнему перекачивали на 1,4 млн б/с меньше, чем требовалось по сделке. Требования по добыче нефти к ОПЕК + в третьем квартале повышается до 42,8 млн б/с. В четвёртом квартале потребность в нефти ОПЕК+ вырастет еще на 1,3 млн б/с до 44,1 млн б/с.

На 2022 год этот показатель зафиксирован на уровне 43,4 млн б/с по сравнению с 42,3 млн б/с в этом году", - пишет МЭА.

В июне сделка ОПЕК+ была исполнена на 114%, как и в прошлом месяце. При этом уровень исполнения странами ОПЕК, участвующими в сделке, составил 123%, не-ОПЕК - 97%.

Потенциал роста добычи со стороны стран ОПЕК был ограничен снижением производства в Ираке, Анголе и Нигерии.

Однако увеличение добычи Саудовской Аравией (на 0,38 млн б/с) помогло нарастить общий показатель по ОПЕК на 450 б/с - до 25,93 млн б/с, в то время как добыча стран не-ОПЕК (включая Россию), оставалась стабильной на уровне около 15 млн б/с.

Добыча нефти в Иране, который не участвует в сделке ОПЕК+, выросла в июне на 50 тыс. б/с к маю - до 2,45 млн б/с, что на 550 тыс. б/с выше, чем год назад, пишет МЭА. Экспорт нефти, включая конденсат, вырос до 440 тыс. б/с на фоне переговоров о возобновлении ядерной сделки по Совместному всеобъемлющему плану действий.

Достижение соглашения, полагают аналитики МЭА, откроет путь к значительному увеличению иранской добычи, вероятно, через два-три месяца.

"Если санкции будут ослаблены, мы полагаем, что Иран сможет быстро нарастить добычу до устойчивой производственной мощности в 3,8 млн б/с. У Ирана также есть около 59 млн баррелей нефти и конденсата, хранящихся на танкерах, и он будет стремиться как можно быстрее избавиться от них", - говорится в отчете.

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Тэги: МИР, ОПЕК, НЕФТЬ, СДЕЛКА


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