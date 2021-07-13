ИВ Огузского района направит около 1 млн манатов на ремонт и благоустройство

Исполнительная власть Огузского района привлекла две компании для проведения ремонта и работ по благоустройству, заключив с ними контракты на общую сумму 919,301 тыс. манатов.
Как передает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с ООО «Ugan» заключен контракт на ремонт городских дорог. Стоимость контракта – 567,496 тыс. манатов.
Предметом второго контракта, заключенного с ООО «Ish Inshaat», является проведение работ по благоустройству, озеленению и освещению в городе. Стоимость контракта – 351,805 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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