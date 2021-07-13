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13.07.2021 13:28

ИВ Огузского района направит около 1 млн манатов на ремонт и благоустройство

Исполнительная власть Огузского района привлекла две компании для проведения ремонта и работ по благоустройству, заключив с ними контракты на общую сумму 919,301 тыс. манатов.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с ООО «Ugan» заключен контракт на ремонт городских дорог. Стоимость контракта – 567,496 тыс. манатов.

Предметом второго контракта, заключенного с ООО «Ish Inshaat», является проведение работ по благоустройству, озеленению и освещению в городе. Стоимость контракта – 351,805 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИВ, ОГУЗ, РЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]