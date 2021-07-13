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СНГ 13.07.2021 16:45

Зеленский настаивает на встрече «нормандской четверки»: она должна состояться в любом случае

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости проведения встречи "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) для урегулирования ситуации в Донбассе.

"Нормандская встреча должна быть ... Наработаны кластеры - шаги практической реализации минского процесса. Кластеры наработаны немецкой стороной и согласованы Францией. И мы, в принципе, "за". Они переданы российской стороне, и все видят, что отлагается нормандская встреча из-за позиции Российской Федерации", - заявил Зеленский во время общения с журналистами на всеукраинском форуме "Украина 30. Гуманитарная политика" во вторник.

Он добавил, что украинская сторона "делает все для проведения следующего заседания нормандской четверки".

"Мы сделали все, чтобы со стороны России были также выполнены все пункты договоренностей декабря 2019 года на заседании нормандской четверки", - сказал Зеленский.

Последний саммит "нормандской четверки" прошел в Париже в декабре 2019 года.

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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, "ЧЕТВЕРКА", ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]