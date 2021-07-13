Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь заявил, что считает нагорно-карабахский конфликт урегулированным.

«Мы сами выполнили резолюции Совбеза ООН, восстановили территориальную целостность и историческую справедливость. Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом», - сказал Алиев во вторник, выступая на Промежуточной конференции министров иностранных дел стран-членов Движения неприсоединения.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан начал процесс восстановления территорий, освобожденных от армянской оккупации в ходе войны в Карабахе осенью 2020 года. « Мы начали реконструкцию освобожденных территорий, активно будем использовать «зеленую энергию» на этих территориях», - отметил он.

Президент добавил, что основной проблемой на освобожденных территориях являются мины. «С ноября 2020 года на этих территориях погибли 30 наших граждан, более 100 ранены в результате подрыва на минах. Международное сообщество должно оказывать давление на Армению, чтобы Ереван передал нам карты минных полей всех освобожденных территорий», - сказал Алиев.

Э.Шафиев, Х.Насирзаде