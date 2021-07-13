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Происшествия 13.07.2021 16:14

В селевых потоках на востоке Узбекистана погибли восемь человек, шестеро пострадали - МЧС республики

Вызванные ливнями селевые потоки, сошедшие с территории Киргизии, стали причиной гибели восьми человек в Наманганской области Узбекистана (Ферганская долина, на востоке страны), сообщает во вторник пресс-служба МЧС республики.

"Вызванные ливнями селевые потоки с территории Джалал-Абадской области Республики Кыргызстан примерно в 13:35 заполнили протекающий через Касансайский район Наманганской области сай (небольшая речка). В селевом потоке погибли восемь человек, шестеро получили тяжелые ранения", - говорится в сообщении.

На месте происшествия выполняются спасательные работы силами региональных управлений МЧС и органов внутренних дел, добавили в пресс-службе.

В последние дни по региону наблюдаются аномально высокие температуры, которые сменили ливневые дожди, вызывающие сходы селей в горных и предгорных районах.

Как сообщалось ранее, в начале мае в результате селевых потоков, вызванных продолжительными ливнями, были подтоплены сотни домов, размыты дороги в Андижанской и Наманганской областях Узбекистана, погибли двое детей.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, СТИХИЯ, ГИБЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]