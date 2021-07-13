«Вакцинный национализм» не позволяет развивающимся странам защитить свое население от COVID-19 – Алиев

Развивающиеся страны не могут в полной мере защищать собственное население от коронавирусной инфекции ввиду закупки большей части вакцин от COVID-19 со стороны богатых стран, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«На сегодняшний день более 82% вакцин в мире закуплено богатыми странами, в то время как доля стран с низкими доходами составляет всего 0,9%. Такое отношение ограничивает способность развивающихся стран, особенно наименее развитых, защитить свое население (от коронавируса – ИФ)», - сказал Алиев во вторник, выступая на Промежуточной конференции министров иностранных дел стран-членов Движения неприсоединия.

Президент действия развитых стран, закупающих вакцину больше потребностей, назвал «вакцинным национализмом». Он подчеркнул, что Азербайджан публично осудил поведение некоторых стран, которые закупают вакцины во много раз больше, чем им нужно.

В связи с этим Алиев отметил, что Азербайджан представил в Совет ООН по правам человека от имени Движения неприсоединения резолюцию об обеспечении равного и всеобщего доступа к вакцинам для всех стран, которая была единогласно принята в марте текущего года.

«В то же время мы призываем развитые страны и международные донорские организации при любой возможности помочь развивающимся странам, особенно наименее развитым, в борьбе с пандемией», - отметил Алиев.

Х.Насирзаде