Военные ФРГ обзавелись Космическим командованием

Немецкие военные во вторник запустили работу Космического командования, в задачи которого войдет наблюдение за спутниками и опасным космическим мусором, а также- отслеживание деятельности других стран в космосе, сообщает немецкое издание "Вельт".

Командование базируется на территории Центра воздушных операций в городе Удем, (земля Северный Рейн-Вестфалия). Во вторник министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр посетила этот центр.

"Наши гражданские и военные спутники уже давно являются ресурсом, без которого ничего не работает. Как всегда, когда ресурс жизненно важный, его безопасность становится проблемой", - заявила Крамп-Карренбауэр.

Крамп-Карренбауэр также уточнила, что для Германии космические операции - это "всегда оборонительные операции".

В последние годы военные из все большего количества стран стали обращать пристальное внимание на действия в космосе. Последствием этого, в частности, стало учреждение Космических сил США. Это произошло во время пребывания у власти в США Дональда Трампа.