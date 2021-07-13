В Азербайджане почти двукратный рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 133 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 337,456 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 69 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончался один человек. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 4 988 человек.
Число выздоровевших от COVID-19 достигло 330,873 тыс. (+71 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 1 тыс. 595 человек.
За сутки медики провели 9 365 тестов на коронавирус против 6 271 накануне. Всего, в стране с начала пандемии сделано 3 млн 867,916 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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