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СНГ 13.07.2021 18:02

Новая стратегия нацбезопасности РФ предусматривает возможность асимметричного ответа на угрожающие суверенитету санкции и кибератаки - Совбез

Россия, согласно новой стратегии нацбезопасности, сможет применять асимметричные меры против угроз ее суверенитету, в том числе санкций и хакерских атак, сообщил журналистам замсекретаря Совбеза Александр Венедиктов.

"Впервые прописано, что в случае совершения против России действий, представляющих угрозу для ее суверенитета и территориальной целостности, в том числе выражающихся во введении политических или экономических санкций, а также совершенных с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, наша страна считает правомерным принять симметричные и асимметричные меры, необходимые для пресечения таких действий, а также для предотвращения их повторения в будущем", - сказал Венедиктов, комментируя положения новой редакции стратегии.

Он добавил, что в новой редакции прописаны задачи обеспечения внешнеполитических условий для экономического развития страны.

В частности, они включают "защиту прав и интересов граждан Российской Федерации, а также российских компаний за рубежом, недопущение применения против них недобросовестной конкуренции, содействие привлечению в нашу страну иностранных инвестиций, передовых технологий и высококвалифицированных специалистов".

"Отдельное внимание уделено поддержке соотечественников за рубежом, сохранению общероссийской идентичности и укреплению братских связей русского, белорусского и украинского народов. Особый акцент сделан на важности противодействия фальсификации истории, а также защиты исторической правды и памяти", - добавил замсекретаря Совбеза.

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Тэги: РОССИЯ, СТРАТЕГИЯ, САНКЦИИ, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]