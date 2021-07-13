Новая стратегия нацбезопасности РФ предусматривает возможность асимметричного ответа на угрожающие суверенитету санкции и кибератаки - Совбез

Россия, согласно новой стратегии нацбезопасности, сможет применять асимметричные меры против угроз ее суверенитету, в том числе санкций и хакерских атак, сообщил журналистам замсекретаря Совбеза Александр Венедиктов.

"Впервые прописано, что в случае совершения против России действий, представляющих угрозу для ее суверенитета и территориальной целостности, в том числе выражающихся во введении политических или экономических санкций, а также совершенных с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, наша страна считает правомерным принять симметричные и асимметричные меры, необходимые для пресечения таких действий, а также для предотвращения их повторения в будущем", - сказал Венедиктов, комментируя положения новой редакции стратегии.

Он добавил, что в новой редакции прописаны задачи обеспечения внешнеполитических условий для экономического развития страны.

В частности, они включают "защиту прав и интересов граждан Российской Федерации, а также российских компаний за рубежом, недопущение применения против них недобросовестной конкуренции, содействие привлечению в нашу страну иностранных инвестиций, передовых технологий и высококвалифицированных специалистов".

"Отдельное внимание уделено поддержке соотечественников за рубежом, сохранению общероссийской идентичности и укреплению братских связей русского, белорусского и украинского народов. Особый акцент сделан на важности противодействия фальсификации истории, а также защиты исторической правды и памяти", - добавил замсекретаря Совбеза.