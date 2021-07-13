ЕС и Украина устанавливают стратегическое партнерство в сырьевой сфере

Европейский союз и Украина намерены кооперироваться в сфере сырьевых материалов и аккумуляторов, при этом Украина будет поставлять и перерабатывать сырье для этой промышленности будущего.
"Новая глава в сотрудничестве не только укрепит нашу политическую связь, но также откроет широкий спектр возможностей для промышленности ЕС и Украины, поможет создавать и сохранять местные рабочие места в перспективных отраслях, связанных с "зеленым" курсом и цифровым переходом", - заявил зампред Европейской комиссии (ЕК) Марош Шефчович.
Во вторник в Киеве он подписал с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству ЕС с Украиной в области сырьевых материалов и аккумуляторов.
Для Европы это второе партнерство по сырью. 15 июня ЕС подписал аналогичный документ с Канадой.
В сентябре 2020 года ЕК приняла План действий по ключевым видам сырья, нацеленный на снижение зависимости Европы от третьих стран в производстве высокотехнологичных изделий. Он предлагает диверсифицировать источники сырья, повысить эффективность использования ресурсов и продвигать "ответственное снабжение" во всем мире.
Как поясняет в своем коммюнике ЕК, подписанный с Украиной документ определяет три основных направления работы: сближение политических и нормативных рамок добычи полезных ископаемых; интеграцию важнейших цепочек создания стоимости в области сырья и аккумуляторов для разработки полезных ископаемых на Украине; исследования и инновации с привлечением средств программы Horizon Europe.
Первая дорожная карта в этом направлении включает набор мероприятий и совместных проектов на период 2021-2022 годов. Она должна помочь разработать низкоуглеродную стратегию и алгоритм декарбонизации добычи и переработки сырья на Украине, подготовить соответствующие кадры, оцифровать банк данных украинских минеральных ресурсов с использованием международных стандартов, расширить космическое зондирование для улучшения разведки ресурсов и мониторинга экологических показателей шахт.
Европейские банки (ЕИБ и ЕБРР) будут мобилизовать финансовые и инвестиционные инструменты для поддержки выполнения меморандума и дорожной карты.
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