Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0176 RUR   0.0229 GBR   2.3626 TRY   0.1969

Цена на нефть

12.07 $/bbl   WTI 74.10 -0.46 Brent 75.16 -0.39

Погода в Баку

  ночь день

АПК 13.07.2021 17:43

Структура Минсельхоза Азербайджана направит около 4,5 млн манатов на покупку госзнаков для транспортных средств и прицепов

Агентство аграрных услуг при Минсельхозе Азербайджана направит около 4,5 млн манатов на покупку государственных регистрационных знаков номеров для транспортных средств и прицепов.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт Агентство подписало с ЗАО «Techtrade», выбранного на конкурсной основе.

С данным обществом заключен контракт стоимостью 4,476 млн манатов.

Агентство аграрных услуг при Минсельхозе создано в январе 2019 года на базе Госслужбы регистрации сортов растений и семеноводства и Главной государственной службы технического контроля.

Агентство оказывает 53 услуги по ветеринарии, фитосанитарии, регистрации селекционных достижений, семеноводству и техническому контролю.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНСЕЛЬХОЗ, ГОСНОМЕРА, КОНТРАКТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]