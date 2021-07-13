Структура Минсельхоза Азербайджана направит около 4,5 млн манатов на покупку госзнаков для транспортных средств и прицепов

Агентство аграрных услуг при Минсельхозе Азербайджана направит около 4,5 млн манатов на покупку государственных регистрационных знаков номеров для транспортных средств и прицепов.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт Агентство подписало с ЗАО «Techtrade», выбранного на конкурсной основе.

С данным обществом заключен контракт стоимостью 4,476 млн манатов.

Агентство аграрных услуг при Минсельхозе создано в январе 2019 года на базе Госслужбы регистрации сортов растений и семеноводства и Главной государственной службы технического контроля.

Агентство оказывает 53 услуги по ветеринарии, фитосанитарии, регистрации селекционных достижений, семеноводству и техническому контролю.

Н.Аббасова