Рынок акций США снижается, в фокусе - данные по инфляции и отчеты банков

Американские фондовые индексы слегка снижаются в начале торгов во вторник, отступив от установленных накануне рекордов.
Инвесторы оценивают июньскую статистику по инфляции в США, а также квартальные отчеты некоторых из крупнейших банков страны.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне подскочили на 5,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Темпы инфляции ускорились по сравнению с 5% в мае и были максимальными более чем за 12 лет - с августа 2008 года.
Аналитики в среднем ожидали замедления инфляции в июне до 4,9%, сообщает Trading Economics.
Всплеск инфляции связан прежде всего с возобновлением экономической активности, но, если ценовое давление не ослабнет в ближайшем будущем, это может затруднить процесс восстановления американской экономики, опасаются некоторые аналитики.
Представители Федеральной резервной системы (ФРС) США пока придерживаются мнения, что инфляция ослабнет, как только экономический рост в стране и в мире вернется на прежний уровень.
Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что готов приступить к замедлению темпов выкупа облигаций центральным банком, если его коллеги сочтут это нужным, опасаясь, в частности, риска перегрева рынка недвижимости США.
"Я думаю, с учетом роста экономики на 7% и все большего усиления контроля над пандемией пришло время сворачивать чрезвычайные меры", - сказал Баллард в интервью газете The Wall Street Journal.
Финансовые результаты J.P. Morgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group, опубликованные во вторник, превзошли прогнозы рынка.
J.P. Morgan, крупнейший банк США по объему активов, во втором квартале 2021 года увеличил чистую прибыль в 2,6 раза. Между тем выручка сократилась на 7%. Котировки акций JPMorgan снижаются на 0,7% во вторник.
Акции Goldman дорожают на 0,1%. Банк во втором квартале существенно увеличил чистую прибыль и выручку и повысил размер дивидендов на 60%.
Цена бумаг PepsiCo Inc.растет на 1,8%. Американская компания, один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, во втором квартале 2021 финансового года увеличила чистую прибыль на 43,3% и выручку на 20,5%, при этом результаты оказались лучше ожиданий аналитиков.
Бумаги Boeing Co. дешевеют на 3,4%. Американский авиастроительный концерн выявил необходимость доработки самолетов 787, ожидающих поставки клиентам, что займет некоторое время.
Котировки акций United Airlines HoldingsInc. опустились на 2,5% на фоне понижения их рейтинга аналитиками Argus.
Акции Alphabet Inc. прибавляют в цене 0,2%. Французский регулятор в сфере конкуренции оштрафовал американскую Google, принадлежащую технологическому гиганту, на $593 млн за предполагаемое нарушение требований обсуждать соглашения об авторском праве с новыми издателями.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:45 опустился на 33,96 пункта (0,1%) и составил 34962,22 пункта.
Standard & Poors 500 потерял 2,64 пункта (0,06%), снизившись до 4381,99 пункта.
Nasdaq Composite потерял 5,76 пункта (0,04%) и составил 14727,48 пункта.
«Вакцинный национализм» не позволяет развивающимся странам защитить свое население от COVID-19 – Алиев
Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом – президент Азербайджана
Баку и Эр-Рияд подписали меморандум о взаимопонимании в сфере труда
В Азербайджане выявлен 31 случай заражения штаммом “Дельта” - Минздрав
В Азербайджане почти двукратный рост новых случаев COVID-19
Google оштрафована на $593 млн во Франции за нарушение требований в сфере авторского права
ИВ Огузского района направит около 1 млн манатов на ремонт и благоустройство
ИВ Гарадагского района направит свыше 845 тыс. манатов на капремонт дорог
Азерсу отбирает подрядчика для проведения реконструкции системы водоснабжения города Балакян
Подавляющая часть американского контингента уже выведена из Афганистана - командование
ЕС и Украина устанавливают стратегическое партнерство в сырьевой сфере
Новая стратегия нацбезопасности РФ предусматривает возможность асимметричного ответа на угрожающие суверенитету санкции и кибератаки - Совбез
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР На разработку, внедрение и поддержку системы дистанционного банковского обслуживания для физических лиц
Последняя неделя кампании по наличным кредитам без комиссии под 14,3%
Абоненты Nar могут продлить срок действия услуги «Asan İmza» при помощи SMS
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?