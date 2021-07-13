Рынок акций США снижается, в фокусе - данные по инфляции и отчеты банков

Американские фондовые индексы слегка снижаются в начале торгов во вторник, отступив от установленных накануне рекордов.

Инвесторы оценивают июньскую статистику по инфляции в США, а также квартальные отчеты некоторых из крупнейших банков страны.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне подскочили на 5,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Темпы инфляции ускорились по сравнению с 5% в мае и были максимальными более чем за 12 лет - с августа 2008 года.

Аналитики в среднем ожидали замедления инфляции в июне до 4,9%, сообщает Trading Economics.

Всплеск инфляции связан прежде всего с возобновлением экономической активности, но, если ценовое давление не ослабнет в ближайшем будущем, это может затруднить процесс восстановления американской экономики, опасаются некоторые аналитики.

Представители Федеральной резервной системы (ФРС) США пока придерживаются мнения, что инфляция ослабнет, как только экономический рост в стране и в мире вернется на прежний уровень.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что готов приступить к замедлению темпов выкупа облигаций центральным банком, если его коллеги сочтут это нужным, опасаясь, в частности, риска перегрева рынка недвижимости США.

"Я думаю, с учетом роста экономики на 7% и все большего усиления контроля над пандемией пришло время сворачивать чрезвычайные меры", - сказал Баллард в интервью газете The Wall Street Journal.

Финансовые результаты J.P. Morgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group, опубликованные во вторник, превзошли прогнозы рынка.

J.P. Morgan, крупнейший банк США по объему активов, во втором квартале 2021 года увеличил чистую прибыль в 2,6 раза. Между тем выручка сократилась на 7%. Котировки акций JPMorgan снижаются на 0,7% во вторник.

Акции Goldman дорожают на 0,1%. Банк во втором квартале существенно увеличил чистую прибыль и выручку и повысил размер дивидендов на 60%.

Цена бумаг PepsiCo Inc.растет на 1,8%. Американская компания, один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, во втором квартале 2021 финансового года увеличила чистую прибыль на 43,3% и выручку на 20,5%, при этом результаты оказались лучше ожиданий аналитиков.

Бумаги Boeing Co. дешевеют на 3,4%. Американский авиастроительный концерн выявил необходимость доработки самолетов 787, ожидающих поставки клиентам, что займет некоторое время.

Котировки акций United Airlines HoldingsInc. опустились на 2,5% на фоне понижения их рейтинга аналитиками Argus.

Акции Alphabet Inc. прибавляют в цене 0,2%. Французский регулятор в сфере конкуренции оштрафовал американскую Google, принадлежащую технологическому гиганту, на $593 млн за предполагаемое нарушение требований обсуждать соглашения об авторском праве с новыми издателями.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:45 опустился на 33,96 пункта (0,1%) и составил 34962,22 пункта.

Standard & Poors 500 потерял 2,64 пункта (0,06%), снизившись до 4381,99 пункта.

Nasdaq Composite потерял 5,76 пункта (0,04%) и составил 14727,48 пункта.