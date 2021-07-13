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Здравоохранение 13.07.2021 18:17

В Азербайджане выявлен 31 случай заражения штаммом “Дельта” - Минздрав

В Азербайджане на вторник официально зафиксирован 31 случай заражения штаммом “Дельта”, отмечается в совместном заявлении Минздрава, Госагентства по ОМС и TABIB.

“На очередном этапе исследования вариант B.1.617 (Delta) был обнаружен в 31 образце, взятом недавно у иностранцев”, - отмечается в информациию

Кроме того, было отмечено, что еще в 9 образцах был также обнаружен “британский штамм” B.1.1.7 (20 Alpha V1).

Х.Насирзаде


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Тэги: КОРОНАВИРУС, ШТАММ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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