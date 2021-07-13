В Азербайджане выявлен 31 случай заражения штаммом “Дельта” - Минздрав

В Азербайджане на вторник официально зафиксирован 31 случай заражения штаммом “Дельта”, отмечается в совместном заявлении Минздрава, Госагентства по ОМС и TABIB.

“На очередном этапе исследования вариант B.1.617 (Delta) был обнаружен в 31 образце, взятом недавно у иностранцев”, - отмечается в информациию

Кроме того, было отмечено, что еще в 9 образцах был также обнаружен “британский штамм” B.1.1.7 (20 Alpha V1).

Х.Насирзаде