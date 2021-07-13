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Здравоохранение 13.07.2021 22:47

В Великобритании по-прежнему растет количество случаев COVID-19 - за сутки выявили более 36 тыс. заражений

Суточный показатель новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Великобритании продолжает бить рекорды - за последние 24 часа в стране диагностировали более 36 тыс. заражений, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные правительства.

Согласно им, за сутки выявили 36,6 тыс. новых случаев COVID-19, что является максимальным приростом с января этого года. Для сравнения, накануне этот показатель составил 34,4 тыс., а неделю назад - 28,7 тыс. случаев.

Таким образом, уже седьмой день подряд суточный прирост заражений коронавирусом превышает 30 тыс.

Более того, растет и показатель смертности. За последние 24 часа в Великобритании зарегистрировали 50 случаев летального исхода среди инфицированных, что является максимальным показателем с 9 апреля.

Как отмечает Sky News, ухудшение ситуации с коронавирусом наблюдается на фоне активной вакцинации жителей. Так, 12 июля более 54 тыс. британцев получили первую дозу вакцины от COVID-19, а более 125 тыс. сделали вторую прививку. Таким образом, общее количество сделавших первую прививку превышает 45,9 млн, а полную вакцинацию от коронавируса прошли уже более 34,9 млн жителей страны.

По данным телеканала, ученые призывают правительство разработать планы действий на случай чрезвычайной ситуации с госпитализацией пациентов с коронавирусом.

Несмотря на рост случаев заболевания и смертности, власти Великобритании намерены перейти к финальной стадии снятия ограничений в Англии.

"Никогда не будет идеального времени для этого шага, потому что мы просто не можем искоренить этот вирус - хотим мы этого или нет, коронавирус никуда не денется", - заявил накануне министр здравоохранения страны Саджид Джавид, комментируя планы правительства.

С 19 июля в Англии будет разрешено не носить маски в некоторых общественных местах, будет снято ограничение на собрания и частично отменено социальное дистанцирование. Также будут сняты ограничения на количество человек в ресторанах и ночных клубах.

Кроме того, с 19 июля начнут снимать ограничения и в Шотландии. По словам первого министра Шотландии Николы Стерджен, Шотладния перейдет к нулевому уровню ограничений, в соответствии с которым социальная дистанция сократится до одного метра, в помещении разрешат собрания до восьми человек, а в общественных заведениях - до десяти человек. Пабы и рестораны будут работать до полуночи.

В Великобритании за время пандемии коронавируса выявили более 5 млн случаев COVID-19, свыше 128 тыс. инфицированных скончались. Между тем, в стране зафиксировали более 4,3 млн случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, РЕКОРДЫ


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