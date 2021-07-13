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13.07.2021 23:22

Лидеры Украины и Китая провели первый телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил председателя КНР от имени народа Украины за поставку вакцин против коронавируса", - указано на сайте Офиса президента.

"Эти вакцины спасли жизнь многим украинцам", - сказал Зеленский.

Назвав Китай "торгово-экономическим партнером Украины №1 в мире", Зеленский подчеркнул важность участия китайских инвесторов в реализации ряда проектов по развитию инфраструктуры морских портов, строительству и модернизации дорог, развитию железных дорог и городской инфраструктуры.

Глава Украины подтвердил заинтересованность в наращивании украинского экспорта в Китай и расширении сотрудничества в переработке сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, Зеленский выразил надежду, что Украина может стать "мостом в Европу для китайского бизнеса".

Председатель КНР, в свою очередь, отметил важность президентского проекта "Большое строительство" и выразил готовность Китая сотрудничать в этом направлении.

"Владимир Зеленский подтвердил неизменность позиции Украины в вопросе единого Китая. Председатель КНР, в свою очередь, подчеркнул, что Китай уважает путь независимости, выбранный украинским народом, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

Лидеры государств обменялись приглашениями осуществить визиты в удобное время.

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Тэги: УКРАИНА, КИТАЙ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]