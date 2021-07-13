Лидеры Украины и Китая провели первый телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба главы государства.
"Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил председателя КНР от имени народа Украины за поставку вакцин против коронавируса", - указано на сайте Офиса президента.
"Эти вакцины спасли жизнь многим украинцам", - сказал Зеленский.
Назвав Китай "торгово-экономическим партнером Украины №1 в мире", Зеленский подчеркнул важность участия китайских инвесторов в реализации ряда проектов по развитию инфраструктуры морских портов, строительству и модернизации дорог, развитию железных дорог и городской инфраструктуры.
Глава Украины подтвердил заинтересованность в наращивании украинского экспорта в Китай и расширении сотрудничества в переработке сельскохозяйственной продукции.
Кроме того, Зеленский выразил надежду, что Украина может стать "мостом в Европу для китайского бизнеса".
Председатель КНР, в свою очередь, отметил важность президентского проекта "Большое строительство" и выразил готовность Китая сотрудничать в этом направлении.
"Владимир Зеленский подтвердил неизменность позиции Украины в вопросе единого Китая. Председатель КНР, в свою очередь, подчеркнул, что Китай уважает путь независимости, выбранный украинским народом, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.
Лидеры государств обменялись приглашениями осуществить визиты в удобное время.
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