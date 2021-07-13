США скоро объявят о новых шагах по борьбе с активностью хакеров-вымогателей

Вашингтон на этой неделе намерен объявить о мерах по борьбе с кибератаками с применением вируса-вымогателя, заявил во вторник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Позднее на этой неделе мы объявим о новых действиях в отношении кибератак хакеров-вымогателей", - сказал Салливан в ходе глобального саммита по новейшим технологиям.

Кроме того, по слова Салливана, на следующей неделе Вашингтон сообщит "о принятии действий по укреплению киберустойчивости в США".

На прошлой неделе президент Джо Байден заявил, что США будут принимать меры в ответ на кибератаки.