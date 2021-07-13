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Дальнее зарубежье 13.07.2021 23:39

США скоро объявят о новых шагах по борьбе с активностью хакеров-вымогателей

Вашингтон на этой неделе намерен объявить о мерах по борьбе с кибератаками с применением вируса-вымогателя, заявил во вторник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Позднее на этой неделе мы объявим о новых действиях в отношении кибератак хакеров-вымогателей", - сказал Салливан в ходе глобального саммита по новейшим технологиям.

Кроме того, по слова Салливана, на следующей неделе Вашингтон сообщит "о принятии действий по укреплению киберустойчивости в США".

На прошлой неделе президент Джо Байден заявил, что США будут принимать меры в ответ на кибератаки.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КИБЕРАТАКИ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]