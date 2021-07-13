Путин о своей статье: она адресована как жителям России, так и Украины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что адресовал свою статью "Об историческом единстве русских и украинцев" народам обеих стран и "спонсорам" политического руководства Украины.

"Я не делю на "им" или "нам". Я в материале говорил о том, что это единая общность. Поэтому всем нам: тем, кто проживает в сегодняшней России, и тем, кто проживает в сегодняшней Украине ", - сказал Путин, давая комментарии к статье "Об историческом единстве русских и украинцев" в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Так президент ответил на вопрос, кому адресована статья: русским или украинцам.

Он отметил, что статью также адресовал и "спонсорам" политического руководства Украины.

"Они тоже должны знать, что мы из себя представляем и как друг к другу относимся. На мой взгляд, это важно для всех", - заявил президент.