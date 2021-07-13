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СНГ 13.07.2021 23:41

Путин о своей статье об Украине: нас беспокоит активизация работы по проекту "анти-Россия"

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что одной из причин публикации его статьи об Украине стала угроза безопасности и активизация работы по проекту "анти-Россия".

Путин ответил на вопросы о статье "Об историческом единстве русских и украинцев", в том числе о том, почему она была опубликована именно сейчас.

"Потому что складываются условия, которые качественно меняются по сравнению с тем, что было ещё совсем недавно. Судя по всему, началась активная работа по проекту "анти-Россия", и это, конечно, не может не вызывать у нас определённого беспокойства", - сказал президент РФ.

Он заметил, что любая страна имеет право выбирать свой путь, и это не оспаривается. "Но знаете, так же как любой человек, он свободен, но есть такая известная формула: свобода человека, каждого, ограничена свободой других людей. Если она вступает в противоречие со свободой другого человека, то тогда нужно подумать о каких-то ограничениях, самоограничениях", - заметил Путин.

То же самое касается и государств, добавил он. "Если мы видим, что создаются определённые угрозы, тем более угрозы в сфере безопасности, то мы, конечно, должны понять, что нам с этим делать. И это очень откровенный разговор по всем темам, о которых я сейчас сказал", - сказал Путин.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]