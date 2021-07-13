Президент РФ Владимир Путин рассказал, что одной из причин публикации его статьи об Украине стала угроза безопасности и активизация работы по проекту "анти-Россия".

Путин ответил на вопросы о статье "Об историческом единстве русских и украинцев", в том числе о том, почему она была опубликована именно сейчас.

"Потому что складываются условия, которые качественно меняются по сравнению с тем, что было ещё совсем недавно. Судя по всему, началась активная работа по проекту "анти-Россия", и это, конечно, не может не вызывать у нас определённого беспокойства", - сказал президент РФ.

Он заметил, что любая страна имеет право выбирать свой путь, и это не оспаривается. "Но знаете, так же как любой человек, он свободен, но есть такая известная формула: свобода человека, каждого, ограничена свободой других людей. Если она вступает в противоречие со свободой другого человека, то тогда нужно подумать о каких-то ограничениях, самоограничениях", - заметил Путин.

То же самое касается и государств, добавил он. "Если мы видим, что создаются определённые угрозы, тем более угрозы в сфере безопасности, то мы, конечно, должны понять, что нам с этим делать. И это очень откровенный разговор по всем темам, о которых я сейчас сказал", - сказал Путин.