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СНГ 13.07.2021 23:45

Путин: спорить со статьей сложно, украинскому руководству стоит взять паузу и поизучать ее

Президент России Владимир Путин считает, что с его статьей об историческом единстве русских и украинцев спорить сложно, и политическому руководству Украины стоит внимательно изучить факты.

"Если есть желание подискутировать, я думаю, им нужно взять паузу, внимательно прочитать эту статью, проанализировать, поднять документы, - я думаю, они так и сделают, они найдут, о чем здесь поговорить", - сказал Путин во вторник в эфире телеканала "Россия 24", комментируя свою статью.

По словам президента, спорить со статьей довольно сложно, потому что она честная и основана на реальных исторических документах. Как отметил Путин, их можно по-разному интерпретировать, но в основе именно факты.

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Тэги: ПУТИН, СТАТЬЯ, СПОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]