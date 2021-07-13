Путин: спорить со статьей сложно, украинскому руководству стоит взять паузу и поизучать ее

Президент России Владимир Путин считает, что с его статьей об историческом единстве русских и украинцев спорить сложно, и политическому руководству Украины стоит внимательно изучить факты.

"Если есть желание подискутировать, я думаю, им нужно взять паузу, внимательно прочитать эту статью, проанализировать, поднять документы, - я думаю, они так и сделают, они найдут, о чем здесь поговорить", - сказал Путин во вторник в эфире телеканала "Россия 24", комментируя свою статью.

По словам президента, спорить со статьей довольно сложно, потому что она честная и основана на реальных исторических документах. Как отметил Путин, их можно по-разному интерпретировать, но в основе именно факты.