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Регион 14.07.2021 00:15

Россия готова к более глубокой кооперации с бывшими республиками СССР - Путин

Россия видит, что началось военное освоение Украины, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив надежду на то, что эти озабоченности будут восприняты всерьез теми, кто это делает.

Путин прокомментировал в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) свою статью "Об историческом единстве русских и украинцев".

Он подчеркнул, что России важно, чтобы не создавались проблемы и угрозы для страны. "А мы видим, что начинается военное освоение этой территории (Украины - ИФ). Вот что нас беспокоит. Я уже высказывался об этом неоднократно. Я думаю, что и наши озабоченности, в конце концов, будут услышаны теми, кто это делает", - сказал Путин.

Президент РФ заметил, что это делает не Украина, а территорию этой страны и людей используют таким образом. "Очень рассчитываю на то, что наши озабоченности будут восприняты всерьез", - сказал президент РФ.

Говоря о бывших республиках Советского Союза, он отметил, что современная Россия признала сегодняшние геополитические реалии. "Нас, естественно, беспокоят угрозы, которые могут где-то возникнуть", - сказал Путин.

При этом президент отметил, что со многими республиками бывшего СССР, среди которых, например, Казахстан, у России складываются союзнические и дружеские отношения. Есть, напомнил он, ОДКБ, экономические союзы. "Но мы никого туда не затягиваем. Повторяю еще раз, мы ищем компромиссные пути, которые приводят к такому состоянию, которое удовлетворяет наших партнеров", - сказал Путин, заметив, что процесс согласования всегда сложный, но "мы набираемся терпения и ищем эти приемлемые для всех нас решения".

В пример он привел Евросоюз, который развивается, но при этом его не сравнивают с Советским Союзом. "Это добровольное дело, нас вполне устроит, если у нас даже в двустороннем формате будут дружеские стабильные отношения, мы к этому готовы, повторяю еще раз, признавая сегодняшние геополитические реалии", - сказал Путин, добавив, что Россия готова и к более глубокой кооперации с бывшими республиками СССР.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ОЗАБОЧЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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