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Дальнее зарубежье 14.07.2021 09:40

Президент Мексики назвал причиной обострения ситуации на Кубе американскую блокаду

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор считает, что причиной недовольства населения и обострения обстановки на Кубе является сохраняющаяся блокада острова Соединенными Штатами.

"Они (кубинцы - ИФ) переживают сложную ситуацию, которую я в основном объясняю блокадой (со стороны США - ИФ)", - сказал он на пресс-конференции.

Мексиканский лидер призвал к мирному урегулированию ситуации и предложил прислать Кубе лекарства, вакцины и продовольствие, если Гавана об этом попросит.

На той же пресс-конференции министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что он побеседовал со своим кубинским коллегой,

чтобы установить связь и посмотреть, "что можно сделать" от имени Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна, где Мексика играет лидирующую роль.

Тысячи кубинцев 11 июля приняли участие в антиправительственных демонстрациях и митингах. Причиной недовольства населения стала экономическая ситуация в стране: из-за пандемии пострадали туристическая отрасль и внешнеторговый товарооборот Кубы. Кроме того, есть проблемы с получением вакцины от коронавируса, поэтому число заболевших среди местного населения растет.

В то же время по призыву президента сторонники правительства провели в воскресенье собственные марши.

В ходе столкновений манифестантов с полицией есть пострадавшие с обеих сторон, местные СМИ сообщили об одном погибшем.

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Тэги: МЕКСИКА, КУБА, СИТУАЦИЯ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]