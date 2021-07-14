Госсекретарь США подчеркнул важность дипломатии в решении проблем кибербезопасности

О важности дипломатии в решении стоящих сейчас проблем борьбы с киберпреступностью заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Самая важная наша задача состоит в том, чтобы выдвинуть и реализовать убедительное видение того, как использовать технологии таким образом, чтобы они служили нашим людям, защищали наши интересы и поддерживали демократию", - сказал он, выступая на конференции по новым технологиям в Вашингтоне.
Он отметил, что в данном вопросе "поставлены на карту наши демократические ценности и образ жизни".
Одной из самых неотложных задач в настоящее время является "снижение рисков в отношении национальной безопасности, создаваемых вредоносными кибератаками и новыми технологиями", сказал госсекретарь.
По его словам, страны, признающие международное право, объединились вокруг подхода, который предусматривает, чтобы "странами в кибрепростанстве управляли так же, как и в реальной жизни".
"Мы также призываем к практическим мерам укрепления доверия. Например, нужны такие простые шаги, как установление точек соприкосновения, чтобы в случае крупного киберинцидента мы действительно знали, к кому обратиться", - добавил Блинкен.
Он обвинил Китай и Россию в "техноавторитаризме", заявив, что "недостаточно освещать ужасы техноавторитаризма, просто указывать на то, что делают такие страны, как Китай и Россия, и просто говорить, что это неправильно и опасно, даже если это и так".
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