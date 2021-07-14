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Дальнее зарубежье 14.07.2021 10:25

Госсекретарь США подчеркнул важность дипломатии в решении проблем кибербезопасности

О важности дипломатии в решении стоящих сейчас проблем борьбы с киберпреступностью заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Самая важная наша задача состоит в том, чтобы выдвинуть и реализовать убедительное видение того, как использовать технологии таким образом, чтобы они служили нашим людям, защищали наши интересы и поддерживали демократию", - сказал он, выступая на конференции по новым технологиям в Вашингтоне.

Он отметил, что в данном вопросе "поставлены на карту наши демократические ценности и образ жизни".

Одной из самых неотложных задач в настоящее время является "снижение рисков в отношении национальной безопасности, создаваемых вредоносными кибератаками и новыми технологиями", сказал госсекретарь.

По его словам, страны, признающие международное право, объединились вокруг подхода, который предусматривает, чтобы "странами в кибрепростанстве управляли так же, как и в реальной жизни".

"Мы также призываем к практическим мерам укрепления доверия. Например, нужны такие простые шаги, как установление точек соприкосновения, чтобы в случае крупного киберинцидента мы действительно знали, к кому обратиться", - добавил Блинкен.

Он обвинил Китай и Россию в "техноавторитаризме", заявив, что "недостаточно освещать ужасы техноавторитаризма, просто указывать на то, что делают такие страны, как Китай и Россия, и просто говорить, что это неправильно и опасно, даже если это и так".

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ, ДИПЛОМАТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]