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Дальнее зарубежье 14.07.2021 10:45

ФБР ведет расследование в отношении американской компании за поставки товаров фирме в РФ, находящейся в санкционном списке

ФБР и федеральные прокуроры ведут расследование в отношении компании Intertech Corporation из-за поставок лабораторного оборудования российской компании, находящейся под санкциями США, сообщает Daily Beast.

Согласно судебным документам, с которыми удалось ознакомиться изданию, должностные лица корпорации Intertech "намеренно фальсифицировали отгрузочные документы, избегали и обходили правила экспортного соответствия и вводили в заблуждение конечных пользователей", когда они отправляли научные инструменты получателям в России.

Отмечается, что прокуроры не обвиняли корпорацию Intertech, Intertech Instruments или сотрудников и должностных лиц компании в совершении преступления.

Однако, по данным федеральных агентов, Intertech использовала подставную компанию для маскировки поставок своей московской дочерней компании Intertech Instruments.

Среди получателей Intertech , как утверждается, фигурировала ФСБ.

Издание подчеркивает, что неясно, какие именно товары, по мнению федеральных агентов, Intertech Corporation поставляла в Россию.

В марте 2021 года Министерство торговли добавило Intertech Instruments в санкционный список за ее "предполагаемую роль в поставках российского оружия массового уничтожения".

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Тэги: США, РОССИЯ, ФБР, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]