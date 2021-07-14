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Дальнее зарубежье 14.07.2021 09:04

В Китае 17 человек погибли в результате обрушения здания отеля

В результате обрушения здания отеля "Кайюань" в городе Сучжоу восточной китайской провинции Цзянсу погибли 17 человек, сообщили местные власти в среду.

Трагедия произошла в минувший вторник. К спасательной операции и разбору завалов были привлечены более 600 человек, подъемные краны, другая техника. В результате из-под обломков здания удалось живыми извлечь 23 человек - преимущественно постояльцев отеля, пятеро из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

О причинах обрушения пока не сообщается, ведется расследование.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, ОТЕЛЬ, ОБРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]