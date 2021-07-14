В Китае 17 человек погибли в результате обрушения здания отеля

В результате обрушения здания отеля "Кайюань" в городе Сучжоу восточной китайской провинции Цзянсу погибли 17 человек, сообщили местные власти в среду.

Трагедия произошла в минувший вторник. К спасательной операции и разбору завалов были привлечены более 600 человек, подъемные краны, другая техника. В результате из-под обломков здания удалось живыми извлечь 23 человек - преимущественно постояльцев отеля, пятеро из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

О причинах обрушения пока не сообщается, ведется расследование.