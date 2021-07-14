Манат подорожал к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 14 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 14 июля ЦБА установил на уровне 2,0029 манат/1EUR (13 июля - 2,0176 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 14 июля сохранил на уровне 0,0229 манат/1RUB .

Н.Аббасова